Ob cesti čez Golovec v Ljubljani v prihodnjih dneh sečnja drevja

Ljubljana, 13. januarja - V gozdu nad Spodnjo Hrušico v Ljubljani oz. ob cesti, ki vodi čez Golovec, bo predvidoma od četrtka do 22. januarja potekala sečnja drevja, ki ga je za posek označil Zavod za gozdove Slovenije. Na zavodu obiskovalcem gozda svetujejo, naj se v času sečnje in spravila zaradi lastne varnosti izogibajo delovnemu območju in upoštevajo opozorila.