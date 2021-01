Podjetja pri poslovanju z Veliko Britanijo čaka več birokracije zaradi carinskih formalnosti

Ljubljana, 14. januarja - Z iztekom prehodnega obdobja prehoda po brexitu so se morala s spremenjenimi pogoji poslovanja soočiti tudi slovenska podjetja, ki poslujejo z Veliko Britanijo. Ta o večjih težavah sicer ne poročajo. Več je birokratskih postopkov zaradi carinskih formalnosti, večinoma pa so bila na to dobro pripravljena, poskrbela so tudi za trdnost dobavne verige.