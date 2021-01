Evropska komisija v odgovoru STA: Slovenske oblasti pristojne za dodelitev pomoči brez odobritve komisije

Bruselj, 13. januarja - Slovenske oblasti so same pristojne za preverjanje pravil in izvrševanje državne pomoči Slovenski tiskovni agenciji brez odobritve Evropske komisije, kar počnejo že skoraj deset let, sta v odgovoru na pismo STA glede financiranja v torek poudarili evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager ter za vrednote in preglednost Vera Jourova.