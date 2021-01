Policija seznanjena z napovedanim shodom v Ljubljani, opozarja na prepoved zbiranja

Ljubljana, 13. januarja - Policija je seznanjena s pozivi na družbenih omrežjih k zbiranju ljudi in protestih, ki naj bi se danes ob 14. uri začeli v Ljubljani pred državnim zborom. Ob tem policija opozarja, da je zbiranje ljudi z veljavnim odlokom še vedno prepovedano in da bo v primeru kršitev ustrezno ukrepala. Petkovi kolesarji in opozicija so se od shoda distancirali.