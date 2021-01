Ob preiskavi nasilja v družini policisti osumljencu zasegli orožje in drogo

Sevnica, 13. januarja - Policisti pri 57-letniku zaradi nasilja v družini opravili hišno preiskavo. Zaradi groženj in nezanesljivosti so osumljencu, ki sicer ima orožno listino, odvzeli orožje. Zasegli so tudi 122 sadik konoplje. Policisti bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.