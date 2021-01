Požar v Riko Hiše po dosedanjih podatkih ni posledica namernega kaznivega dejanja

Ribnica, 13. januarja - Okoli 2. ure je zagorelo v enem od objektov podjetja Riko Hiše v Ribnici. Gasilci so požar pogasili, policisti pa si bodo kraj ogledali, ko bodo pogoji varni. Dosedanji podatki ne kažejo, da bi šlo za namerno kaznivo dejanje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Do zdaj zbrani podatki kažejo, da ni bil nihče poškodovan.