Singapur, 13. januarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale in dosegle najvišje ravni po februarju 2020, preden je svet zajela pandemija covida-19. Cene nafte dvigajo tudi podatki, da so v ZDA, ki je največja porabnica črnega zlata, v preteklem tednu zabeležila padec zalog.