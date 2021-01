Kitajska provinca razglasila izredne razmere za omejitev koronavirusa

Peking, 13. januarja - Oblasti province Heilongjiang na severovzhodu Kitajske, kjer živi 37,5 milijona ljudi, so danes razglasile izredne razmere, da bi izsledile primere okužbe z novim koronavirusom. Prebivalce so pozvale, naj ne zapuščajo province, če ni nujno, ter naj odpovejo konference in srečanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.