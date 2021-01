Kranjski policisti preiskujejo prometno nesrečo, v kateri je bil poškodovan otrok

Kranj, 13. januarja - Kranjski policisti so v torek okoli 17. ure v ulici med Globusom in kinom Storžič v Kranju obravnavali trčenje neznanega voznika z manjšim temnim osebnim vozilom in mlajšega otroka, ki je poškodovan. Policija poziva voznika, da se jim javi, morebitne priče pa prosi za informacije na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200.