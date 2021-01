Na medicinski fakulteti do cepiva proti covidu-19 prišli tudi nekateri, ki tam niso zaposleni

Ljubljana, 15. januarja - Na ljubljanski medicinski fakulteti je po cepljenju zaposlenih ostalo nekaj odmerkov, ki so jih prejele tudi druge osebe, domnevno svojci nekaterih zdravnikov. O cepljenju najstarejših svojcev zaposlenih sicer razmišljajo na ljubljanskem onkološkem inštitutu in v kliničnem centru. Cepilna mesta so medtem obiskali zdravstveni inšpektorji.