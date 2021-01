Madrid, 12. januarja - Nogometaši Atletica iz Madrida, ekipa slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka, so še povečali vodstvo v španski nogometni ligi. Na zaostali tekmi prvega kroga so z 2:0 (1:0) premagali Sevillo in imajo zdaj pred mestnim tekmecem Realom ob še dveh tekmah manj štiri točke prednosti.