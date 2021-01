Newyorške borze končale v zelenem

New York, 12. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so stavili na več vladnih spodbud in cepiv proti koronavirusu. pričakujejo pa tudi dobiček v sektorjih, ki jih je pandemija covida-19 najbolj prizadela, kot so letalske družbe, trgovci na drobno in infrastruktura, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.