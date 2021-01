Cortina d'Ampezzo, 12. januarja - Hokejisti SŽ Olimpije so na svoji 14. tekmi alpske lige zabeležili 11. zmago, s katero so se utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. V Fassi so domačo ekipo premagali s 4:2 (2:1, 2:1, 0:0).