Delo o seznamu plač policistov (13. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Mitja Felc v komentarju Razkritih 8694 piše o tem, da so plače policistov vroča politična tema že več let. Protiudarec stavki, ki si ga je privoščil notranji minister, je legitimen, a nerazumen v več pogledih, hkrati pa je dokaz več, da pri manipulaciji in diskreditaciji ni meja. Gre za naslajanje nad tem, kdo dobi več in kdo manj, meni avtor.