Jeseničani so se namučili z mladimi Celovčani

Jesenice, 12. januarja - Hokejisti Sij Acroni Jesenic so na tekmi alpske lige v domači dvorani premagali KAC II s 6:4 (2:2, 0:1, 4:1. Mladi Celovčani, predzadnji na lestvici so bili presenetljivo trd oreh, še v 49. minuti so vodili s 4:3, v zadnjih 11 minutah pa so Slovenci vendarle stvari postavili na svoje mesto in zabeležili pričakovano zmago.