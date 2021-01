Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o objavi seznama plač policistov in stališču Evropske komisije glede pravil o državni pomoči v povezavi s financiranjem STA. Poročale so tudi o aktualnem številu okuženih z novim koronavirusom in predstavljenem načrtu cepljenja proti covidu-19.