Začelo se je cepljenje splošne populacije, neprednostne skupine na vrsti predvidoma spomladi

pripravila Anja Gorenc

Ljubljana, 12. januarja - Začelo se je cepljenje proti covidu-19 za splošno populacijo, pri čemer bodo najprej cepili starejše od 80 let. Interesa za cepljenje je veliko. Prednostne skupine bodo predvidoma cepljenje do pomladi, nato bodo sledili še ostali. Slovenija ima sicer trenutno do konca leta po navedbah premierja Janeza Janše zagotovljenih 2,27 milijona odmerkov.