Načrt dobave in porabe cepiv postavljen, a še vedno v okviru predvidevanj

Ljubljana, 12. januarja - Premier Janez Janša in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje sta predstavila načrt dobave in porabe cepiv proti covidu-19. Ob tem Janša opozarja, da zagotovil glede odobritve dodatnih cepiv in dobav v predvidenih rokih še ni, so pa izkušnje z dobavami BioNTech-Pfizerjevega cepiva dobre, saj dobavljajo v dogovorjenih rokih in količinah.