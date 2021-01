Moški brez vozniškega dovoljenja z neregistriranim vozilom v Ljubljani povzročil prometno nesrečo

Ljubljana, 12. januarja - V ponedeljek zvečer so policisti v Ljubljani ustavljali voznika črnega Audija A6. Potem ko na znake policije ni ustavil, je na Šmartinski cesti povzročil prometno nesrečo, trčil v objekt in prometno signalizacijo, so sporočili s policije. 35-letniku brez vozniškega dovoljenja so odvzeli prostost, neregistrirano vozilo pa zasegli.