DUTB v ponovni poskus prodaje izolske ladjedelnice

Ljubljana/Izola, 12. januarja - Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo konec februarja na elektronski javni dražbi ponovno ponudila nekaj več kot 42.000 kvadratnih metrov stavbnih zemljišč nekdanje Ladjedelnice Izola, in sicer po izklicni ceni 6,61 milijona evrov. Rok za prijavo na dražbo in plačilo varščine je 19. februar, so v DUTB objavili na svojih spletnih straneh.