Zorčič s študenti o perečih problemih v času epidemije

Ljubljana, 12. januarja - Predsednik DZ Igor Zorčič je danes sprejel predstavnike Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki so ga seznanili s položajem mladih v času epidemije covida-19 in njenim vplivom na socialni in družbeni status študentov. Zorčič se je zavzel za reden dialog in podprl aktivno vključevanje študentov v reševanje perečih družbenih problemov.