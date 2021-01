Finance o obdavčitvi kriptovalut (13. 1.)

Ljubljana, 12. januarja - Rok Pikon v komentarju Kdaj bo obdavčen kripto? piše o tem, da v Sloveniji štiri leta po začetku kriptoevforije trgovanje s kripotovalutami še vedno ni obdavčeno. Na finančni upravi so sprva pojasnjevali, da so kriptovalute premično premoženje, področje pa je po izpetju kriptoevforije ostalo neurejeno do danes.