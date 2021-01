Evropske borze s padci; dražja nafta, evro stabilen

London/Frankfurt/Pariz, 12. januarja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zniževali. Upanje, ki ga prinaša cepivo proti covidu-19, so namreč zasenčili naraščajoče število okužb z novim koronavirusom po svetu, strožji ukrepi za njegovo zajezitev in nemiri v ZDA. Nafta se je podražila, tečaj evra pa ustalil. Ustavilo se je tudi padanje vrednosti bitcoina.