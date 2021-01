Po načrtu cepljenja bodo v prihodnjem mesecu cepljeni starejši od 80, nato starejši od 70 let

Brdo pri Kranju, 12. januarja - Premier Janez Janša in direktor NIJZ Milan Krek sta predstavila načrt cepljenja proti covidu-19 v prvem polletju. Ta predvideva, da bomo v prihodnjem mesecu tedensko prejeli po okoli 17.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, s katerim bodo prednostno cepili starejše od 80 in nato starejše od 70 let. Z drugim odmerkom bodo cepili tudi že cepljene.