Strokovna skupina pri KUL kritična do vladnega načrta cepljenja

Ljubljana, 12. januarja - Strokovna skupina za obvladovanje epidemije covida-19 pri Koaliciji ustavnega loka (KUL), ki jo vodi Jože P. Damijan, je kritična do vladnega načrta cepljenja. Predstavitev je prepozna, saj bi morali kadrovske in prostorske kapacitete načrtovati veliko prej, so po pogovoru članov skupine s kandidatom za mandatarja Karlom Erjavcem sporočili iz KUL.