Na Švedskem potrdili več kot pol milijona okužb z novim koronavirusom

Stockholm, 12. januarja - Na Švedskem, kjer so zaradi naraščanja okužb z novim koronavirusom bolnišnice na robu zmogljivosti, so do danes potrdili skupno več kot pol milijona okužb. V več kot desetmilijonski državi so jih potrdili 506.866, umrlo je skupno 9667 bolnikov s covidom-19.