Sluga po odločitvi Evropske komisije glede financiranja STA upa, da bo vlada začela spoštovati zakonodajo

Ljubljana, 12. januarja - Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je vesela, da se je Evropska komisija hitro in zelo jasno odzvala glede vprašanja o financiranju STA. "Če še komu kaj do zdaj ni bilo jasno, upam, da zdaj je. In upam, da bo zdaj končno tudi vlada začela spoštovati zakonodajo," je dejala v izjavi v DZ. Ob tem jo skrbijo tudi morebitni zavlačevalni manevri.