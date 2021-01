Nasmeškotki za Botrstvo zbrali rekordnih 21.039 evrov

Ljubljana, 12. januarja - Hoferjevi dobrodelni Nasmeškotki so v decembru že četrto leto zapored delili nasmehe in za dijake v stiski pod okriljem programa Botrstvo v Sloveniji zbrali rekordnih 21.039 evrov. V letošnji akciji so zbrali najvišji znesek do zdaj, sredstva od prodaje pa so tokrat namenili kritju oskrbnin v dijaških domovih za dijake iz socialno šibkih družin.