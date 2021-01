Multimedijski center Kibla nadaljuje s festivalom Kiblix

Maribor, 12. januarja - Multimedijski center Kibla letos nadaljuje s festivalom umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se je na temo Virtualni svetovi začel s preddogodki že novembra lani. Kot je povedala sokuratorka festivala Živa Kleindienst, festival, ki bo potekal v online obliki, v središče postavlja vprašanje, kateri in kakšni so virtualni svetovni danes.