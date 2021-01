Policija: Takšna objava seznama uslužbencev lahko vpliva na notranjo varnost

Ljubljana, 12. januarja - Na policiji so ocenili, da javna objava poimenskega seznama uslužbencev policije s plačo in delovnim mestom lahko vpliva na notranjo varnost v policiji. Zato so ministrstvu za notranje zadeve predlagali, da seznamov v tovrstni obliki ne objavlja in s tem ne povzroča dodatnih okoliščin, ki bi lahko posledično povzročili škodo delovanju policije.