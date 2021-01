V hrvaških šolah od ponedeljka zgolj nižji razredi osnovnih šol in maturanti

Zagreb, 12. januarja - Hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs je danes sporočil, da se bo pouk v osnovnih in srednjih šolah po podaljšanih zimskih počitnicah začel v ponedeljek, 18. januarja, kot so načrtovali. Pojasnil je, da se bodo v šolske klopi vrnili učenci nižjih razredov osnovnih šol in maturanti, preostali pa bodo imeli pouk na daljavo.