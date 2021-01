Pri vdoru v ameriški kongres sodelovali tudi športniki

Washington, 12. januarja - Pri vdoru privržencev Donalda Trumpa v ameriški kongres prejšnji teden so sodelovali tudi nekateri znani športniki. Že kmalu po dogodku so med protestniki prepoznali nekdanjega košarkarja Barcelone Davida Wooda, zdaj pa so mediji objavili, da je vsaj 12 očividcev med njimi prepoznalo plavalca, olimpijskega in svetovnega prvaka, Kleta Kellerja.