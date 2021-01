Na posvetu o prihodnosti hibridnega izobraževanja

Ljubljana, 12. januarja - V organizaciji Sveta za razvoj SAZU je danes potekal spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času pandemije covida-19 in po njej. Udeležence je nagovorila ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Ocenila je, da so naše šole relativno dobro opremljene z vso IKT opremo, ki pa jo je treba zagotoviti pod enakimi pogoji za vse učence in zaposlene.