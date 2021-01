Svetovno prvenstvo v biatlonu obliž na rano blejskega turizma

Bled, 12. januarja - Pokljuka bo od 9. do 21. februarja gostila svetovno prvenstvo v biatlonu. Takrat bo Bled vsaj za nekaj dni ponovno zaživel, saj bodo tam večinoma bivali tekmovalci in tekmovalke, njihove ekipe ter predstavniki medijev. Ob tem v STO in Turizmu Bled verjamejo, da je edina možna in vzdržna pot v turizmu pot trajnosti.