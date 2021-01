Med tremi kandidati za prvega moža ZZZS tudi aktualni direktor Sušelj in nekdanji Fakin

Ljubljana, 12. januarja - Na razpis za generalnega direktorja ZZZS so se tokrat prijavili trije kandidati, in sicer aktualni prvi mož zavoda Marjan Sušelj, nekdanji dolgoletni direktor ZZZS in minister za zdravje Samo Fakin ter vodja krške območne enote ZZZS Tatjana Mlakar. Vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, upravni odbor pa bo o izbiri odločal predvidoma na naslednji seji.