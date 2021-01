Petrovec: Po ugotovitvah inštituta do konca leta pri nas ni bilo angleške niti južnoafriške različice virusa

Ljubljana, 12. januarja - Na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete so od oktobra do konca leta 2020 analizirali več kot 500 različnih sevov in pri tem niso zaznali ne angleške ne južnoafriške različice novega koronavirusa, je na današnji novinarski konferenci sporočili predstojnik inštituta Miroslav Petrovec.