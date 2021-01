Zaradi koronske pandemije odpovedano EP z zračnim orožjem

Ljubljana, 12. januarja - Evropsko prvenstvo z zračnim orožjem, ki bi moralo v finskem mestu Lohja potekati med 26. februarjem in 3. marcem in bi štelo tudi kot olimpijske kvalifikacije za Tokio, je odpovedano zaradi koronavirusne pandemije. Kot so sporočili organizatorji, zaradi trenutnih epidemioloških razmer na Finskem in v Evropi ne morejo prirediti prvenstva.