De Minaur in Bublik finalista Antalye

Antalya, 12. januarja - Avstralec Alex de Minaur in Kazahstanec Aleksander Bublik sta finalista teniškega turnirja ATP v Antalyi z nagradnim skladom 300.000 evrov. De Minaur, četrti nosilec, je v polfinalu premagal drugega nosilca, Belgijca Davida Goffina, s 6:4, 3:6 in 6:2, osmopostavljeni Bublik pa je s 6:4, 6:7 (4) in 6:3 odpravil Francoza Jeremyja Chardyja.