Ben Affleck pred novim režijskim projektom

Los Angeles, 13. januarja - Oskarjev nagrajenec Ben Affleck se po režiji filmov, kot so Zbogom, punčka, Mesto in Misija Argo, loteva novega projekta. Za Studio Disney bo režiral fantazijski film po knjigi Keeper of the Lost Cities avtorice Shannon Messenger, je poročanje ameriških portalov Variety in Deadline.com povzela nemška tiskovna agencija dpa.