Nujno sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 ob 11. uri

Ljubljana, 12. januarja - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bodo sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec ter vladni govorec Jelko Kacin, bo ob 11. uri, so sporočili iz Ukoma.