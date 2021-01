V Kranjski Gori opažajo izigravanje epidemioloških ukrepov s poslovnimi najemi

Kranjska Gora/Jesenice, 12. januarja - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica opaža izigravanja epidemioloških ukrepov s poslovnimi najemi in prijavami začasnega bivališča. To je izrazito predvsem v Kranjski Gori, kjer se je število prebivalcev podvojilo. Redarstvo pa ima precej težav pri ugotavljanju kršitev.