Trump in Pence za nadaljevanje dela do konca mandata

Washington, 12. januarja - Ameriški predsednik Donald Trump in podpredsednik Mike Pence sta se v ponedeljek sešla na prvih pogovorih po vdoru Trumpovih podpornikov v kongres in se zavzela za nadaljevanje dela v imenu države do konca mandata. S tem sta po poročanju tujih tiskovnih agencij dala vedeti, da sta ob prizadevanjih demokratov za odstavitev Trumpa na isti strani.