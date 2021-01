Serija Seks v mestu se vrača brez Kim Cattrall

New York, 12. januarja - Na male zaslone se več kot 20 let po tistem, ko je navdušila gledalce, vrača humoristična serija Seks v mestu. Toda v njej bodo nastopile le tri od štirih igralk - Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon in Kristin Davis, medtem ko je Kim Cattrall že pred časom napovedala, da v nadaljevanju ne namerava zaigrati.