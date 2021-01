V Pilonovi galeriji v Ajdovščini razstava Lele B. Njatin

Ajdovščina, 12. januarja - V Pilonovi galeriji Ajdovščina je na ogled nova občasna razstava Lele B. Njatin z naslovom Ker mi nismo le podobe, smo ljudje. Za čas zaprtja galerij in muzejev tudi v Pilonovi galeriji omogočajo virtualni ogled razstave, ki obravnava umetniško prakso Lele B. Njatin med letoma 2005 in 2020, so sporočili iz Pilonove galerije Ajdovščina.