Sedem tekem v NBA, Dončićeva zaradi covida-19 preložena

New York, 12. januarja - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić bi moral ponoči v severnoameriški ligi NBA z Dallas Mavericks igrati proti New Orleans Pelicans, a je vodstvo lige tekmo preložilo zaradi covida-19. Skupno je morala liga NBA v tej skrajšani sezoni zaradi novega koronavirusa preložiti štiri tekme, so pa ponoči vendarle odigrali sedem obračunov.