Primorske novice o stanovanjski problematiki (12. 1.)

Koper, 11. januarja - Veronika Rupnik Ženko v komentarju Manj črnega najemanja? piše o stanovanjski problematiki, ki je v času, ko smo bili prisiljeni še več časa preživeti doma in so mnogi izgubili dogodke, še bolj pokazala zobe. Anketa Inštituta za študije stanovanj in prostora je pokazala, da so v tem času najbolj ogrožena skupina najemniki tržnih stanovanj.