Finance o podobnostih med Trumpom in Muskom (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Blaž Abe v komentarju Kdaj bo Twitter izbrisal račun Elona Muska? piše o podobnostih med nedavno s Twitterja izbrisanim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in po novem najbogatejšem človeku, lastniku in vizionarju Tesle Elonu Musku. K izbrisu njegovega Twitter profila so pred časom že pozivali, ker nespametne izjave preveč vplivajo na delnice.