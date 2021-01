Delo o tem, kaj je v epidemiji šlo narobe (12. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Ali Žerdin v komentarju Hazardiranje z zaupanjem piše o tem, komu ljudje (ne) zaupajo, in kako je to vplivalo na soočanje Slovenije z epidemijo. Namesto da bi ukrepe predlagali in o njih komunicirali strokovnjaki, ki jim ljudje najbolj zaupajo, to počnejo politiki z najmanj zaupanja. Notranji minister je denimo tolmačil odlok o policijski uri.