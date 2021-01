Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 1.)

Ljubljana, 11. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o 426 novih potrjenih primerih okužbe z novim koronavirusom v nedeljo, in smrti 24 oseb s covidom-19. Pisale so tudi o začetku stavke v enem od dveh policijskih sindikatov in o oceni Evropske komisije, da evropska pravila glede konkurence pod določenimi pogoji dopuščajo financiranje STA.