Ljubljana, 11. januarja - Po današnji drugi četrtfinalni tekmi hokejskega državnega prvenstva med ekipama True Celje in Sij Acroni Jesenice je že znan prvi polfinalist domačega tekmovanja. Jeseničani so dobili tudi drugo tekmo, v gosteh so slavili z 11:4 (3:0, 4:3, 4:1). Na prvi doma so zmagali s 14:0.